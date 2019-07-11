Зеленский просит Молдову об экстрадиции экс-судьи Чауса, который закапывал взятки на огороде

11 июля, 2019, 18:30

Об этом заявил глава государства во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передает РБК-Украина.

"Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - заявил президент.