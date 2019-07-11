Зеленский просит Молдову об экстрадиции экс-судьи Чауса, который закапывал взятки на огороде
11 июля, 2019, 18:30
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Молдовы с просьбой оказать содействие в экстрадиции экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса
Об этом заявил глава государства во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передает РБК-Украина.
"Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - заявил президент.
- Напомним, 9 августа перед вынесением приговора судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус получил $150 тыс. наличными. Он разделил деньги на две части: $80 тыс. спрятал в двухлитровой банке в районе озера Малиновка и Садового общества "Приозерное", остальные $70 тыс. оставил в автомобиле.
- 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке Чауса.
- В январе 2017 года Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Чауса, а также установил залог в 3,7 млн гривен.
- 2 марта 2017 года в Кишиневе суд арестовал Чауса на 15 суток в рамках дела о незаконном пересечении границы.
- 27 октября Интерпол объявил в розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
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