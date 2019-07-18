Выдача "путинских паспортов" жителям Донбасса может быть подготовкой к "референдуму", - Бессмертный

18 июля, 2019, 15:33

Указ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей является "запасным вариантом" на случай проведения незаконного "референдума"

Об этом заявил на брифинге представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, передает Еспресо.TV.

"Это запасной вариант: выдача паспортов, далее следует "референдум", ну и результат понятен. Это схема, которая использовалась в истории уже не единожды, последним примером из которых является Крым. Поэтому очевидно, что это инструмент давления, который исповедует внешнеполитическое ведомство России всегда, а Путин является его проводником. Поэтому в данном случае мы воспринимаем это как инструмент определенного давления с попыткой разрушить то движение, которым мы начали двигаться. Мы понимаем, что это значит. Наша задача - найти силы остановить этот процесс в том числе в Минском переговорном проц си ", - сказал Бессмертный.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что указ был издан в тот момент, когда в Минске дорабатывали документы, а в Страсбурге кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук представлял свой план Донбасса.

"Украинская сторона в Минском процессе постоянно ставит вопрос об отмене подобных указов. Обратите внимание вчера на 3 события и момент выхода указа. Указ появляется тогда, когда в Минске заканчивают редактировать документы. Это первый момент. И второй: указ появляется тогда , когда в Страсбурге один человек представляет свой план. Это все синхронизированные вещи. Если вы думаете, что этот процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача - несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом ", - сказал Бессмертный.