Выдача "путинских паспортов" жителям Донбасса может быть подготовкой к "референдуму", - Бессмертный
Об этом заявил на брифинге представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, передает Еспресо.TV.
"Это запасной вариант: выдача паспортов, далее следует "референдум", ну и результат понятен. Это схема, которая использовалась в истории уже не единожды, последним примером из которых является Крым. Поэтому очевидно, что это инструмент давления, который исповедует внешнеполитическое ведомство России всегда, а Путин является его проводником. Поэтому в данном случае мы воспринимаем это как инструмент определенного давления с попыткой разрушить то движение, которым мы начали двигаться. Мы понимаем, что это значит. Наша задача - найти силы остановить этот процесс в том числе в Минском переговорном проц си ", - сказал Бессмертный.
Представитель Украины в ТКГ отметил, что указ был издан в тот момент, когда в Минске дорабатывали документы, а в Страсбурге кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук представлял свой план Донбасса.
"Украинская сторона в Минском процессе постоянно ставит вопрос об отмене подобных указов. Обратите внимание вчера на 3 события и момент выхода указа. Указ появляется тогда, когда в Минске заканчивают редактировать документы. Это первый момент. И второй: указ появляется тогда , когда в Страсбурге один человек представляет свой план. Это все синхронизированные вещи. Если вы думаете, что этот процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача - несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом ", - сказал Бессмертный.
- Напомним, 21 апреля Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовал от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили , что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощение для украинцев получения разрешений на временное проживание .
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
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