Убийство Кирилла Тлявова: суд арестовал третьего подозреваемого

18 июля, 2019, 15:54

Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Решение об аресте было принято во время заседания суда, передает Insider .

Сообщается, что третий подозреваемый - Кривошей Дмитрий.

"Я действительно стрелял, два выстрела совершал, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда", - сказал сам Кривошей.

Прокурор сообщил, что оружие до сих пор не нашли. По словам свидетелей, Кривошей был в нетрезвом состоянии.

Напомним, 17 июля ГБР сообщил о третьем подозреваемом по этому делу.