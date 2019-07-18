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Espreso.tvОбществоУбийство Кирилла Тлявова: суд арестовал третьего подозреваемого

Убийство Кирилла Тлявова: суд арестовал третьего подозреваемого


фото: thebabel
Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Решение об аресте было принято во время заседания суда, передает Insider .

Сообщается, что третий подозреваемый - Кривошей Дмитрий.

"Я действительно стрелял, два выстрела совершал, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда", - сказал сам Кривошей.

Прокурор сообщил, что оружие до сих пор не нашли. По словам свидетелей, Кривошей был в нетрезвом состоянии.

Напомним, 17 июля ГБР сообщил о третьем подозреваемом по этому делу.

  • 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
  • 3 июня раненый полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер.
  • Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.
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