Убийство Кирилла Тлявова: суд арестовал третьего подозреваемого
18 июля, 2019, 15:54
Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком
Решение об аресте было принято во время заседания суда, передает Insider .
Сообщается, что третий подозреваемый - Кривошей Дмитрий.
"Я действительно стрелял, два выстрела совершал, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда", - сказал сам Кривошей.
Прокурор сообщил, что оружие до сих пор не нашли. По словам свидетелей, Кривошей был в нетрезвом состоянии.
Напомним, 17 июля ГБР сообщил о третьем подозреваемом по этому делу.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер.
- Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко