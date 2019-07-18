Руководителя "Укртрансбезопасности" уволили из коррупцию на дорогах, - ОПУ

18 июля, 2019, 16:25

Исполняющий обязанности председателя "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк отстранен от должности с 17 июля

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Президент сообщил, что за значительные недостатки в работе 17 июля был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк", - говорится в сообщении.