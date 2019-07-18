Руководителя "Укртрансбезопасности" уволили из коррупцию на дорогах, - ОПУ
18 июля, 2019, 16:25
Исполняющий обязанности председателя "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк отстранен от должности с 17 июля
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
"Президент сообщил, что за значительные недостатки в работе 17 июля был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк", - говорится в сообщении.
- В ноябре 2018-го глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации использовал карту с "российским" Крымом. Поэтому министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 7 ноября 2018 заявил, что требует увольнения главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал коррупционные сферы, которые сейчас удалось установить
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко