Оборона, дороги и МХП: Зеленский перечислил масштабные коррупционные схемы
Об этом президент сообщил во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, передает Еспресо.TV.
"Вы слышали о нашумевшей истории о коррупции в государственном концерне "Укроборонпром"... На днях мы передали (правоохранителям. - Еспресо) еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", - сказал Зеленский.
"Как оказалось, в течение пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти $ 30 млн на счета оффшорных компаний за якобы оказанные услуги", - пояснил он.
Также Зеленский напомнил, что одному из крупнейших агрохолдингов Украины - Мироновскому хлебопродукту (МХП) - из государственного бюджета выделено почти 2,5 млрд грн.
"Дотаций - так это называется. На самом деле он не нуждается в государственной поддержке, имея сверхприбыль", - убежден президент.
Еще одна схема, по словам Зеленского, касается "Укртрансбезпекы":
"Украина ежегодно тратит на дороги 4 млрд грн, а их нет.
Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и установлены поборы со стороны работников "Укратрансбезпекы", - сказал Зеленский.
"Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель" Укртрансбезпекы "(Михаил Ноняк.- Еспресо)", - добавил президент.
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