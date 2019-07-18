МИД инициирует расследование против союза венгров из-за карты Закарпатья в составе Венгрии
Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал в Twitter.
"На передовице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрированная принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - сообщил замминистра.
Напомним, МИД Украины изучает вопрос визита венгерских чиновников включая главу МИД Венгрии Петера Сиярто в Закарпатскую область.
Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко назвал "недопустимой практикой" встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с украинским нардепом, который участвует в досрочных выборах в Верховную Раду, а также визит в Закарпатье главы МИД Венгрии Петера Сиярто
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Закарпатскую область, обвинив его в грубом вмешательстве во внутренние дела Украины.
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