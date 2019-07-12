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Espreso.tvМирМИД изучает визиты должностных лиц Венгрии в Закарпатье накануне выборов

МИД изучает визиты должностных лиц Венгрии в Закарпатье накануне выборов


фото: ua.news
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что изучает вопрос будущего визита венгерских чиновников, включая главу венгерского дипломатического ведомства Петера Сиярто, в Закарпатскую область

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"МИД известно о планах венгерских чиновников посетить Закарпатскую область накануне внеочередных парламентских выборов в Украине. В поле зрения МИД также попали сигналы СМИ и общественных активистов по поводу возможного использования этих визитов в политическом процессе как агитации за отдельных кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в Закарпатской области", - отметила она.

В частности, она отметила, что МИД скоординирует свои действия с президентом Украины, по итогам чего будет проинформирована венгерская сторона.

Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел Венгрии прибудет в Закарпатье 16 июля. В программе его визита - посетить Берегово и встретиться с лидерами венгерских организаций. За день до этого приедет руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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