МИД изучает визиты должностных лиц Венгрии в Закарпатье накануне выборов

12 июля, 2019, 18:14

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что изучает вопрос будущего визита венгерских чиновников, включая главу венгерского дипломатического ведомства Петера Сиярто, в Закарпатскую область

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"МИД известно о планах венгерских чиновников посетить Закарпатскую область накануне внеочередных парламентских выборов в Украине. В поле зрения МИД также попали сигналы СМИ и общественных активистов по поводу возможного использования этих визитов в политическом процессе как агитации за отдельных кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в Закарпатской области", - отметила она.

В частности, она отметила, что МИД скоординирует свои действия с президентом Украины, по итогам чего будет проинформирована венгерская сторона.

Ранее СМИ сообщали, что министр иностранных дел Венгрии прибудет в Закарпатье 16 июля. В программе его визита - посетить Берегово и встретиться с лидерами венгерских организаций. За день до этого приедет руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.