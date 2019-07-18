Личные данные в обмен на обвисшее лицо, - Польша советует не пользоваться российским приложением Face App
Об этом сообщает TVN 24.
"Действительно ли желание узнать, как мы будем выглядеть через 50 лет, является настолько ценным, чтобы продавать за него все наши данные в телефоне?! Мы согласны на это, установив FaceApp. Приложение из России ... Опыт CambridgeAnalytica ничему нас не научил", - заявил директор департамента управления данными в министерстве Мацей Кавецкий.
Кроме того, он отметил, что пользуясь приложением, человек предоставляет полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети.
Кавецкий напомнил, что в России уже было приложение FindFace, которое позволяло сделать фото, и получало данные об этом лице в социальной сети ВКонтакте и об антивирусной программе Kaspersky, которая помогала российским спецслужбам и похищала данные с компьютеров.
Он сообщил, что министерство цифровизации осуществит соответствующие юридические шаги в отношении этого мобильного приложения.
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