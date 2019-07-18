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Espreso.tvОбществоЛичные данные в обмен на обвисшее лицо, - Польша советует не пользоваться российским приложением Face App

Личные данные в обмен на обвисшее лицо, - Польша советует не пользоваться российским приложением Face App

В министерстве цифровизации Польши предостерегают от использования российского мобильного приложения Face App, который позволяет пользователям увидеть, как они будут выглядеть в пожилом возрасте, но одновременно получает полный доступ к данным пользователя

Об этом сообщает TVN 24.

"Действительно ли желание узнать, как мы будем выглядеть через 50 лет, является настолько ценным, чтобы продавать за него все наши данные в телефоне?! Мы согласны на это, установив FaceApp. Приложение из России ... Опыт CambridgeAnalytica ничему нас не научил", - заявил директор департамента управления данными в министерстве Мацей Кавецкий.

Кроме того, он отметил, что пользуясь приложением, человек предоставляет полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети.

Кавецкий напомнил, что в России уже было приложение FindFace, которое позволяло сделать фото, и получало данные об этом лице в социальной сети ВКонтакте и об антивирусной программе Kaspersky, которая помогала российским спецслужбам и похищала данные с компьютеров.

Он сообщил, что министерство цифровизации осуществит соответствующие юридические шаги в отношении этого мобильного приложения.

  • Face App украинской политики: как будут выглядеть пожилые Зеленский, Тимошенко и Вакарчук.
  • 18 июля лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности.
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