Личные данные в обмен на обвисшее лицо, - Польша советует не пользоваться российским приложением Face App

18 июля, 2019, 15:34

В министерстве цифровизации Польши предостерегают от использования российского мобильного приложения Face App, который позволяет пользователям увидеть, как они будут выглядеть в пожилом возрасте, но одновременно получает полный доступ к данным пользователя

Об этом сообщает TVN 24.

"Действительно ли желание узнать, как мы будем выглядеть через 50 лет, является настолько ценным, чтобы продавать за него все наши данные в телефоне?! Мы согласны на это, установив FaceApp. Приложение из России ... Опыт CambridgeAnalytica ничему нас не научил", - заявил директор департамента управления данными в министерстве Мацей Кавецкий.

Кроме того, он отметил, что пользуясь приложением, человек предоставляет полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети.

Кавецкий напомнил, что в России уже было приложение FindFace, которое позволяло сделать фото, и получало данные об этом лице в социальной сети ВКонтакте и об антивирусной программе Kaspersky, которая помогала российским спецслужбам и похищала данные с компьютеров.

Он сообщил, что министерство цифровизации осуществит соответствующие юридические шаги в отношении этого мобильного приложения.