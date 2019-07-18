Нарушение конфиденциальности: сенатор США просит ФБР проверить российский FaceApp, который "старит" лицо

18 июля, 2019, 11:29

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер просит ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности

Об этом говорится в письме, которое Чак Шумер обнародовал в Twitter.

"Учитывая растущую популярность FaceApp и обеспокоенность национальной безопасности и нарушением конфиденциальности, я прошу ФБР проверить, попали ли персональные данные миллионов американцев в руки российского правительства, или компаний, связанных с российскими властями", - отметил Шумер.

Сенатор также направил копию письма главе Федеральной торговой комиссии США с просьбой объяснить, существуют ли ныне механизмы, которые могли бы предотвратить компрометации американских пользователей, в том числе чиновников и военных, которые пользуются этим приложением.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предостерегают пользователей, что это приложение может нести в себе риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин.

Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных (а в приложения доступ к вашему аккаунту, ваших фото на телефоне, почты).

Во-вторых, фото, которое вы загружаете для обработки, обрабатывается на облаке, а не на телефоне, а куда оно может попасть дальше - неизвестно.