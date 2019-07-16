Face App украинской политики: как будут выглядеть пожилые Зеленский, Тимошенко и Вакарчук
16 июля, 2019, 11:00
Украинцы вовсю тестируют приложение Face App, в котором есть возможность посмотреть на свое фото "в старости"
Еспресо.TV подготовило подборку того, как, вероятно, будут выглядеть в пожилом возрасте украинские политики.
Секретарь СНБО Александр Данилюк
Глава Офиса Президента Андрей Богдан
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий
Министр инфраструктуры Владимир Омелян
Виктор Медведчук
И.о. председателя СБУ Иван Баканов
Премье-Пьер-министр Украины Владимир Гройсман
Святослав Вакарчук
А вот так будет выглядеть беглый президент-госизменщик Виктор Янукович:
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