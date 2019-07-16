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Espreso.tvОбществоFace App украинской политики: как будут выглядеть пожилые Зеленский, Тимошенко и Вакарчук

Face App украинской политики: как будут выглядеть пожилые Зеленский, Тимошенко и Вакарчук

Украинцы вовсю тестируют приложение Face App, в котором есть возможность посмотреть на свое фото "в старости"

Еспресо.TV подготовило подборку того, как, вероятно, будут выглядеть в пожилом возрасте украинские политики.

Секретарь СНБО Александр Данилюк

Глава Офиса Президента Андрей Богдан

Юлия Тимошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий

Андрей Садовый

Министр инфраструктуры Владимир Омелян

Александр Вилкул

Виктор Медведчук

Юрий Бойко

Анатолий Гриценко

И.о. председателя СБУ Иван Баканов

Премье-Пьер-министр Украины Владимир Гройсман

Святослав Вакарчук

Олег Ляшко

А вот так будет выглядеть беглый президент-госизменщик Виктор Янукович:

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