Из-за доставки пенсий: Укрпочта в 2018 году увеличила убыток в 2,6 раза

17 июля, 2019, 15:53

Государственная компания "Укрпочта" в 2018 году увеличила чистый убыток в 2,6 раза - до 535 млн грн

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава компании Игорь Смилянский.

"Аудиторы еще работают. Предварительно 535 млн грн чистого убытка", - отметил он.

По его словам, основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1 млрд грн убытков на услуги по доставке пенсий.

Смелянский отметил, что компания в прошлом году увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн - до 6,8 млрд грн. Это на 23% больше, чем в 2017-м.

Он также сообщил, что в первом квартале 2019 года Укрпошта получила 221,4 млн грн чистой прибыли против 295,2 млн грн чистого убытка в первом квартале 2018 года.