//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за доставки пенсий: Укрпочта в 2018 году увеличила убыток в 2,6 раза

Из-за доставки пенсий: Укрпочта в 2018 году увеличила убыток в 2,6 раза

Государственная компания "Укрпочта" в 2018 году увеличила чистый убыток в 2,6 раза - до 535 млн грн

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава компании Игорь Смилянский.

"Аудиторы еще работают. Предварительно 535 млн грн чистого убытка", - отметил он.

По его словам, основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1 млрд грн убытков на услуги по доставке пенсий.

Смелянский отметил, что компания в прошлом году увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн - до 6,8 млрд грн. Это на 23% больше, чем в 2017-м.

Он также сообщил, что в первом квартале 2019 года Укрпошта получила 221,4 млн грн чистой прибыли против 295,2 млн грн чистого убытка в первом квартале 2018 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать