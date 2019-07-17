Из-за доставки пенсий: Укрпочта в 2018 году увеличила убыток в 2,6 раза
17 июля, 2019, 15:53
Государственная компания "Укрпочта" в 2018 году увеличила чистый убыток в 2,6 раза - до 535 млн грн
Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава компании Игорь Смилянский.
"Аудиторы еще работают. Предварительно 535 млн грн чистого убытка", - отметил он.
По его словам, основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1 млрд грн убытков на услуги по доставке пенсий.
Смелянский отметил, что компания в прошлом году увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн - до 6,8 млрд грн. Это на 23% больше, чем в 2017-м.
Он также сообщил, что в первом квартале 2019 года Укрпошта получила 221,4 млн грн чистой прибыли против 295,2 млн грн чистого убытка в первом квартале 2018 года.
- Напомним, ранее Укрпочта "заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 года из-за неприбыльности отделений в сельской местности.
- 26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпоштой" доставки пенсий украинцам.
- 20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 млн гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
- 12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпошты" Игорю Смелянскому "пересмотреть свою зарплату".
- В феврале Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов "Укрпоште" за доставку пенсий.
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