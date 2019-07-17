Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: подозревают еще одного человека

17 июля, 2019, 11:40

В расследовании убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком фигурируют еще 2 гражданских лица, одному из них пока объявляется подозрение

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В рамках расследования этого уголовного производства фигурируют еще 2 других лица - они гражданские, не работают в правоохранительных органах. Одному из них сейчас объявляется подозрение", - рассказал Труба.

Он добавил, что указанный гражданский находился на месте происшествия во время выстрелов.