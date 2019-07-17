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Espreso.tvОбществоУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: подозревают еще одного человека

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: подозревают еще одного человека


фото: dsnews
В расследовании убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком фигурируют еще 2 гражданских лица, одному из них пока объявляется подозрение

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В рамках расследования этого уголовного производства фигурируют еще 2 других лица - они гражданские, не работают в правоохранительных органах. Одному из них сейчас объявляется подозрение", - рассказал Труба.

Он добавил, что указанный гражданский находился на месте происшествия во время выстрелов.

  • 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
  • 3 июня ранен полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер .
  • Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.

 

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