Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: подозревают еще одного человека
17 июля, 2019, 11:40
В расследовании убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком фигурируют еще 2 гражданских лица, одному из них пока объявляется подозрение
Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV
"В рамках расследования этого уголовного производства фигурируют еще 2 других лица - они гражданские, не работают в правоохранительных органах. Одному из них сейчас объявляется подозрение", - рассказал Труба.
Он добавил, что указанный гражданский находился на месте происшествия во время выстрелов.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
- 3 июня ранен полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер .
- Подозревают двух патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.
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