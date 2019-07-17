Трамп обвинил Обаму в том, что Турция покупает российские С-400
17 июля, 2019, 11:09
Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция была "вынуждена" закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400
Он сказал, что Турция пошла на приобретение С-400 в России, поскольку администрация его предшественника Барака Обамы отказалась продавать американские Patriot, сообщает DW.
По словам Трампа, у него "очень хорошие" отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
В то же время он подчеркнул, что США не станут продавать Турции истребители-бомбардировщики F-35, потому что Анкара не отказалась от покупки С-400.
- Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 "несовместимым" с продажей F-35.
- 12 июля Минобороны Турции объявило о начале поставок российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко