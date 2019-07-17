Трамп обвинил Обаму в том, что Турция покупает российские С-400

17 июля, 2019, 11:09

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция была "вынуждена" закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400

Он сказал, что Турция пошла на приобретение С-400 в России, поскольку администрация его предшественника Барака Обамы отказалась продавать американские Patriot, сообщает DW.

По словам Трампа, у него "очень хорошие" отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В то же время он подчеркнул, что США не станут продавать Турции истребители-бомбардировщики F-35, потому что Анкара не отказалась от покупки С-400.