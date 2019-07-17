//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп обвинил Обаму в том, что Турция покупает российские С-400

Трамп обвинил Обаму в том, что Турция покупает российские С-400


фото: libertaddigital
Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция была "вынуждена" закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400

Он сказал, что Турция пошла на приобретение С-400 в России, поскольку администрация его предшественника Барака Обамы отказалась продавать американские Patriot, сообщает DW.

По словам Трампа, у него "очень хорошие" отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В то же время он подчеркнул, что США не станут продавать Турции истребители-бомбардировщики F-35, потому что Анкара не отказалась от покупки С-400.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать