Турция может купить российские истребители, если США откажут в F-35

2 июля, 2019, 12:08

Турция рассмотрит возможность приобретения российских истребителей в случае, если США исключат Анкару из программы F-35

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

По словам турецких чиновников, если США откажутся продать истребители пятого поколения F-35, то Турция будет искать альтернативные пути, в том числе российские самолеты, параллельно занимаясь разработкой собственных военных самолетов и баллистических ракет.

Напомним, что США предупредили Турцию, что прекратят ее участие в программе истребителей F-35 до 31 июля, если Анкара не откажется от соглашения с Россией по ЗРК С-400.

Несмотря на угрозы Вашингтона, Турция заявляет о необратимости российского контракта. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские ЗРК С-400 будут доставлены в течение 10 дней.

Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 «несовместимым» с продажей F-35.