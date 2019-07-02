Турция может купить российские истребители, если США откажут в F-35
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.
По словам турецких чиновников, если США откажутся продать истребители пятого поколения F-35, то Турция будет искать альтернативные пути, в том числе российские самолеты, параллельно занимаясь разработкой собственных военных самолетов и баллистических ракет.
Напомним, что США предупредили Турцию, что прекратят ее участие в программе истребителей F-35 до 31 июля, если Анкара не откажется от соглашения с Россией по ЗРК С-400.
Несмотря на угрозы Вашингтона, Турция заявляет о необратимости российского контракта. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские ЗРК С-400 будут доставлены в течение 10 дней.
Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированное Турцией приобретение С-400 «несовместимым» с продажей F-35.
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