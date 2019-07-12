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Espreso.tvМирРоссия начала поставки С-400 в Турцию

Россия начала поставки С-400 в Турцию


фото: censor.net
Минобороны Турции объявило о начале поставок российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на Минобороны Турции.

"Первая часть компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед у Анкары", - заявили в Минобороны Турции.

США призвали Турцию отказаться от закупивлиу России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

Ранее Пентагон официально сообщил министра оборониТуреччины о том, что до 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продлить закупку российских С-400.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планах закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланировано Турцией приобретения С-400 "несовместимым" с продажей F-35.

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