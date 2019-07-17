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Espreso.tvОбществоРоссийский шокирующий теракт: МИД Украины сделало заявление о МН17

Российский шокирующий теракт: МИД Украины сделало заявление о МН17


фото: REUTERS
Министерство иностранных дел Украины в пятую годовщину катастрофы над зоной вооруженного конфликта на Донбассе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17 назвало это событие "шокирующим террористическим актом России"

Соответствующее заявление размещено в сообщении внешнеполитического ведомства в Facebook.

"В этот день 5 лет назад 298 мирных жителей, в том числе 80 детей, погибли в ужасном расстреле MH17 российской ракетой "Бук", как сообщила Совместная следственная группа в октябре 2015 года. Родственники пострадавших никогда не увидят своих близких из-за шокирующего террористического акта России" , - отмечают в МИД.

Сегодня во многих странах мира родные погибших и посольства их стран проведут траурные акции в память о жертвах.

Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.

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