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Espreso.tvМирРоссийские журналисты отказались чествовать память жертв катастрофы МН17

Российские журналисты отказались чествовать память жертв катастрофы МН17


фото: REUTERS
Подавляющее большинство представителей российских СМИ не решилась участвовать в траурных мероприятиях, которые проходят в Нидерландах в связи с годовщиной уничтожения малайзийского Boeing над Донбассом

Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы сообщил специальный корреспондент Новой газеты Павел Каныгин, который прибыл на церемонию памяти жертв катастрофы МН17.

"К сожалению, практически никто из российских журналистов на эту церемонию приехать не решился. Это очень плохо. Семьям, которые потеряли своих близких в катастрофе, очень важно было бы увидеть, что в России есть общество, которое трезво оценивает ситуацию в стране, понимает, что произошло", - сказал Каныгин.

По его словам, на церемонии памяти погибших будут присутствовать не более трех журналистов из России.

Сегодня во многих странах мира родные погибших и посольства их стран проведут траурные акции в память о жертвах.

Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.

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