"Надеюсь, Москва согласится": Волкер высказался по поводу возможного обмена пленными
17 июля, 2019, 08:29
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной
Об этом Волкер написал в Twitter.
"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенных. Это было бы важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями", - написал Волкер.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что успешный обмен будет свидетельствовать о результативности общения президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
"В случае успеха это будет результатом непосредственного взаимодействия президентов Зеленского и Путина", - добавил Волкер.
- Напомним, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее коллега в России Татьяна Москалькова планируют обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании некоторых осужденных.
- Денисова передала Москальковой список из 150 заключенных украинцев.
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