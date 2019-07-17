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Espreso.tvОбщество"Надеюсь, Москва согласится": Волкер высказался по поводу возможного обмена пленными

"Надеюсь, Москва согласится": Волкер высказался по поводу возможного обмена пленными

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенных. Это было бы важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями", - написал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что успешный обмен будет свидетельствовать о результативности общения президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

"В случае успеха это будет результатом непосредственного взаимодействия президентов Зеленского и Путина", - добавил Волкер.

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