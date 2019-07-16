Денисова передала Москальковой список из 150 заключенными украинцами
Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.
"Находясь в Москве, передал Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся в местах несвободы в РФ и в Крыму, в том числе 24 украинских моряков. Такой же список, но с гражданами РФ, содержащимися в Украине, мне передала Татьяна Москалькова", - отметила она.
Денисова отметила, что еще вчера они договорились о необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощи.
"Мы определили кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей. Это, в частности, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Владимир Балух. Надеюсь, что в ближайшее время их посетят врачи", - добавила она.
Денисова сообщила, что они с Татьяной Москальковой договорились о том, чтобы обратиться к президентам Украины и РФ о рассмотрении вопроса помиловании некоторых граждан наших стран.
"И в дальнейшем продолжать сотрудничество, чтобы права наших граждан были восстановлены", - подытожила Денисова.
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