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Espreso.tvОбществоДенисова и Москалькова попросят Путина и Зеленского помиловать некоторых осужденных

Денисова и Москалькова попросят Путина и Зеленского помиловать некоторых осужденных


фото: facebook
Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании некоторых осужденных

Об этом сказала во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский " Интерфакс ".

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран о рассмотрении некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и некоторые другие методы, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.

Отмечается также, что Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

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