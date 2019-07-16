Денисова и Москалькова попросят Путина и Зеленского помиловать некоторых осужденных
16 июля, 2019, 16:42
Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании некоторых осужденных
Об этом сказала во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова на совместной пресс-конференции в Москве с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает российский " Интерфакс ".
"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран о рассмотрении некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и некоторые другие методы, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.
Отмечается также, что Москалькова и Денисова обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран.
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