Обыски в Минобороны: в деле о некачественных бронежилетах не подозревают ни одного министерского чиновника, - ГБР
Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Пока мы не подозреваем ни одно должностное лицо Минобороны в правовом смысле этого слова. Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков). Также есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения", - рассказал труба.
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Он добавил, что ГБР может лишь предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны.
Напомним, что ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставках ВСУ некачественных бронежилетов.
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