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Espreso.tvОбществоОбыски в Минобороны: в деле о некачественных бронежилетах не подозревают ни одного министерского чиновника, - ГБР

Обыски в Минобороны: в деле о некачественных бронежилетах не подозревают ни одного министерского чиновника, - ГБР


фото: censor.net
До сих пор продолжается следствие по поставкам некачественных бронежилетов

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Пока мы не подозреваем ни одно должностное лицо Минобороны в правовом смысле этого слова. Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков). Также есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения", - рассказал труба.

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Он добавил, что ГБР может лишь предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны.

Напомним, что ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставках ВСУ некачественных бронежилетов.

 

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