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Espreso.tvОбщество"Кустарная работа": ГБР обнародовало переговоры в Минобороны относительно бракованных бронежилетов

"Кустарная работа": ГБР обнародовало переговоры в Минобороны относительно бракованных бронежилетов


фото: mediaport
Государственно бюро расследований обнародовало запись переговоров чиновников в Минобороны и технологов по поставкам некачественных бронежилетов

Аудиозапись переговоров с комментариями обнародовали на YouTube.

Отмечается, что во время досудебного расследования провели более 40 обысков, изъяли 11 тыс. бронежилетов и назначены экспертизы.

Ранее ГБР заявляло о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставки ВСУ некачественных бронежилетов

 

 

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