"Кустарная работа": ГБР обнародовало переговоры в Минобороны относительно бракованных бронежилетов
9 июля, 2019, 14:52
Государственно бюро расследований обнародовало запись переговоров чиновников в Минобороны и технологов по поставкам некачественных бронежилетов
Аудиозапись переговоров с комментариями обнародовали на YouTube.
Отмечается, что во время досудебного расследования провели более 40 обысков, изъяли 11 тыс. бронежилетов и назначены экспертизы.
Ранее ГБР заявляло о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставки ВСУ некачественных бронежилетов
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