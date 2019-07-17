Могерини: Безопасность мира зависит от ядерного соглашения с Ираном

"Мы всегда говорили о том, что сохранение ядерного соглашения с Ираном (Общий всеобъемлющий план действий - СВПД или JCPOA) соответствует коренным интересам европейской и глобальной безопасности. Сегодня это становится все более очевидным", - отметила Могерини.

Она подтвердила позицию ЕС, который считает, что без ядерного соглашения ситуация на Ближнем Востоке может только превратиться в более сложную, и эту позицию разделяют большинство правительств в странах Персидского Залива, в частности, лидеры Ирака и Кувейта, с которыми Могерини встречалась во время визита в этот регион. Она отметила, что предметом переговоров были также региональные инициативы, направленные на восстановление хотя бы базового уровня понимания и доверия между главными политическими актерами.

"Никто не сказал, что хочет войны, никто не заявил, что намерен ввязаться в войну в регионе или за его пределами, никто такого не говорил. Но проблема заключается в том, что в таком регионе может случиться ошибочная оценка ситуации, которая может привести к чрезвычайно опасной спирали конфронтации", - сказала Могерини.

По ее словам, именно по этой причине европейцы последовательно призывают все вовлеченные стороны к максимальной сдержанности и рациональному мышлению. По этой же причине европейская сторона делала все возможное, чтобы спасти ядерное соглашение, даже после единоличного выхода из него Соединенных Штатов. Эту позицию вчера во время встречи в Брюсселе подтвердили министры иностранных дел 28 стран Евросоюза.

По оценке Могерини, ситуация вокруг соглашения никогда не была такой тяжелой, как сегодня. Через 14 месяцев после выхода США из ядерного соглашения Иран объявил частичное уменьшение критериев соответствии с положениями СВПД. Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердила, что Иран увеличил имеющиеся запасы низкообогащенного урана и начал обогащать уран сверх лимитов, установленных СВПД. Высокий представитель ЕС, а также министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, по крайней мере, дважды призывали Иран вернуться к полному выполнению СВПД.

Высокий представитель ЕС отметила, что на этой стадии действия Ирана еще возможно вернуть обратно. В то же время, чем дольше Иран будет двигаться по этому пути, тем сложнее будет сделать шаг назад, чисто с технической точки зрения.

"Наш посыл к Ирану является очень четким: возвращайтесь к полному выполнению соглашения, как вы это делали раньше. Это соответствует нашим интересам, интересам Ирана, нашим общим интересам!" - отметила Могерини.

Она подтвердила, что Евросоюз и его страны-члены увеличили усилия, направленные на попытку смягчить последствия единоличного решения США восстановить санкции против Ирана.

"Мы всегда говорили, что любое нарушение ядерного соглашения с Ираном может сделать наш регион только более нестабильным, увеличить риск насилия, эскалации и роста напряжения... Убеждена, что никто не недооценивает риск, который возникает для всех нас, коллективно - в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире. И это наш коллективный интерес - сделать все, что от нас зависит, чтобы предотвратить такой сценарий", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

Напомним, Иран уже вышел за пределы уровня обогащения урана, установленного в иранском ядерном соглашении (3,67%) и пригрозил "третьим ядерным шагом".