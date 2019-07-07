Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%

7 июля, 2019, 11:30

Иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Общем всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%

Об этом заявил в воскресенье, 7 июля 2019 года, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Арагчи, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ред.)", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировало иранское государственное телевидение.

В то же время, иранские власти пока не уточнила, в какой именно уровня их специалистами отныне будет проводиться обогащение урана.

Участники пресс-конференции лишь отметили, что обогащение "превысит 3,67%".