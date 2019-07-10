Иран пригрозил "третьим ядерным шагом"

10 июля, 2019, 10:44

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф предупредил Европейский Союз, что Иран начнет третий этап отклонения от своих обязательств по иранскому ядерному соглашению в сентябре, если другие стороны не выполнят своих обязательств по соглашению 2015 года