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Espreso.tvМирИран пригрозил "третьим ядерным шагом"

Иран пригрозил "третьим ядерным шагом"

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф предупредил Европейский Союз, что Иран начнет третий этап отклонения от своих обязательств по иранскому ядерному соглашению в сентябре, если другие стороны не выполнят своих обязательств по соглашению 2015 года

Как сообщает IFP , в письме к высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Могерини Зариф подчеркнул, что Иран будет придерживаться своих обязательств согласно Общему всеобъемлющему плану действий, если другие стороны, особенно США, будут придерживаться своих обязательств.

Зариф также сообщил, что если другие стороны СВПД не выполнят своих обязательств в течение следующих 60 дней, Иран сделает третий шаг к отклонению своих обязательств в сентябре этого года.

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