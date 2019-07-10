Иран пригрозил "третьим ядерным шагом"
10 июля, 2019, 10:44
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф предупредил Европейский Союз, что Иран начнет третий этап отклонения от своих обязательств по иранскому ядерному соглашению в сентябре, если другие стороны не выполнят своих обязательств по соглашению 2015 года
Как сообщает IFP , в письме к высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Могерини Зариф подчеркнул, что Иран будет придерживаться своих обязательств согласно Общему всеобъемлющему плану действий, если другие стороны, особенно США, будут придерживаться своих обязательств.
Зариф также сообщил, что если другие стороны СВПД не выполнят своих обязательств в течение следующих 60 дней, Иран сделает третий шаг к отклонению своих обязательств в сентябре этого года.
- Также в Тегеране напомнили, что Иран уже вышел за пределы уровня обогащения урана, установленного в иранском ядерном соглашении (3,67%).
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