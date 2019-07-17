Хищение "оборонки": Гладковского вызывают на допрос в НАБУ

17 июля, 2019, 13:04

Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который в начале июля вновь возглавил корпорацию "Богдан", вызвали в среду на допрос в НАБУ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гладковского вызван на допрос на 14:00 среды, 17 июля, в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в деятельности государственного концерна "Укроборонпром".

Команда журналистских расследований Bihus.info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений достигает по меньшей мере 250 млн грн.