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Espreso.tvСпортДжокович объяснил, зачем ел траву после победы на Уимблдоне

Джокович объяснил, зачем ел траву после победы на Уимблдоне


фото: twitter
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, зачем ел траву после победы на Уимблдонском турнире

Об этом сообщает Уимблдон в twitter.

Пятикратный чемпион Уимблдона после финального матча турнира объяснил странную традицию, по которой он после побед на турнире ест траву на корте.

"Я просто люблю траву. Я всегда мечтал выиграть именно Уимблдон. И в 2011 году, как раз перед тем, как впервые осуществить эту мечту, перед финалом, я подумал, если вдруг выиграю, что бы мне такого сделать? Нужно было что-то особенное. Идей мне в голову приходило немного, поэтому я просто решил съесть траву. С тех пор так и повелось", - сказал Джокович.

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