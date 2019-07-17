Джокович объяснил, зачем ел траву после победы на Уимблдоне
17 июля, 2019, 16:38
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, зачем ел траву после победы на Уимблдонском турнире
Об этом сообщает Уимблдон в twitter.
Пятикратный чемпион Уимблдона после финального матча турнира объяснил странную традицию, по которой он после побед на турнире ест траву на корте.
"Я просто люблю траву. Я всегда мечтал выиграть именно Уимблдон. И в 2011 году, как раз перед тем, как впервые осуществить эту мечту, перед финалом, я подумал, если вдруг выиграю, что бы мне такого сделать? Нужно было что-то особенное. Идей мне в голову приходило немного, поэтому я просто решил съесть траву. С тех пор так и повелось", - сказал Джокович.
Number five tastes good #Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/ktpL2usWOw- Wimbledon (@Wimbledon) 14 июля 2019
- Напомним, 14 июля в финале Уимблдона серб Новак Джокович победил швейцарца Роджера Федерера.
- 13 июля румынская теннисистка Симона Халеп разгромила в финале американку Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдонского турнира.
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