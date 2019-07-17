Джокович объяснил, зачем ел траву после победы на Уимблдоне

17 июля, 2019, 16:38

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, зачем ел траву после победы на Уимблдонском турнире

Об этом сообщает Уимблдон в twitter.

Пятикратный чемпион Уимблдона после финального матча турнира объяснил странную традицию, по которой он после побед на турнире ест траву на корте.

"Я просто люблю траву. Я всегда мечтал выиграть именно Уимблдон. И в 2011 году, как раз перед тем, как впервые осуществить эту мечту, перед финалом, я подумал, если вдруг выиграю, что бы мне такого сделать? Нужно было что-то особенное. Идей мне в голову приходило немного, поэтому я просто решил съесть траву. С тех пор так и повелось", - сказал Джокович.