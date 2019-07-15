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Espreso.tvСпортОпределился победитель Уимблдонского турнира

Определился победитель Уимблдонского турнира


фото: MSN.com
В финале Уимблдона серб Новак Джокович победил швейцарца Роджера Федерера

Об этом сообщает "Трибуна".

В пятичасовом противостоянии победил Джокович со счетом - 7: 6, 1: 6, 7: 6, 4: 6, 13:12. Он отыграл 2 матчбола и выиграл первый решающий тай-брейк на Уимблдоне.

Для серба данный титул стал 16-м "Большим шлемом". 32-летний теннисист по количеству Уимблдонский титулов (5) сравнялся с Бьорн Борг и теперь делит с ним третье место в Открытой эре, уступая только Питу Сампрасу (7) и Федереру (8). Титул "Большого шлема" он защитил в пятый раз.

В личном противостоянии с 37-летним швейцарцем - 20-кратным чемпионом "Шлемов" - Джокович вышел вперед 26-22, выиграв пятую встречу подряд (четвертый из пяти финалов).

Уимблдон

14 июля

финал

Новак Джокович (Сербия) - Роджер Федерер (Швейцария) 7: 6, 1: 6, 7: 6, 4: 6, 13:12

 

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