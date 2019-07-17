Байден предложил Трампу посоревноваться в отжиманиях

17 июля, 2019, 12:54

Бывший вице-президент США, 76-летний Джо Байден вызвал президента Дональда Трампа посоревноваться в отжиманиях от пола

В интервью MSNBC он сказал, что готов посоревноваться с Трампом, если тот будет критиковать его возраст.

"Я скажу ему: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты можешь сделать?" - заявил Байден.

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По словам Байдена, у него никогда не было проблем с тем, чтобы дать кому-нибудь отпор, начиная от Трампа и заканчивая президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.