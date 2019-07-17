Байден предложил Трампу посоревноваться в отжиманиях
17 июля, 2019, 12:54
Бывший вице-президент США, 76-летний Джо Байден вызвал президента Дональда Трампа посоревноваться в отжиманиях от пола
В интервью MSNBC он сказал, что готов посоревноваться с Трампом, если тот будет критиковать его возраст.
"Я скажу ему: "Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты можешь сделать?" - заявил Байден.
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По словам Байдена, у него никогда не было проблем с тем, чтобы дать кому-нибудь отпор, начиная от Трампа и заканчивая президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.
- Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.
- Предыдущие опросы указывали, что Байден имеет преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом, а также со значительным отрывом лидирует внутри Демократической партии.
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