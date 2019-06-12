Трамп назвал Байдена "болваном и неудачником"
12 июня, 2019, 11:33
Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который объявил о своем участии в президентской кампании 2020 года
Трамп сделал резкие заявления в день, когда оба политика посетили штат Айова, передает NBC .
"Байден дурак и неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его вскоре", - заявил Трамп.
- Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.
- Предыдущие опросы указывали, что Байден имеет преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом, а также со значительным отрывом лидирует внутри Демократической партии.
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