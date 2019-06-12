Трамп назвал Байдена "болваном и неудачником"

12 июня, 2019, 11:33

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который объявил о своем участии в президентской кампании 2020 года

Трамп сделал резкие заявления в день, когда оба политика посетили штат Айова, передает NBC .

"Байден дурак и неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его вскоре", - заявил Трамп.