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Espreso.tvМирТрамп назвал Байдена "болваном и неудачником"

Трамп назвал Байдена "болваном и неудачником"


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который объявил о своем участии в президентской кампании 2020 года

Трамп сделал резкие заявления в день, когда оба политика посетили штат Айова, передает NBC .

"Байден дурак и неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его вскоре", - заявил Трамп.

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