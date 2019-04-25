Байден идет в президенты США

25 апреля, 2019, 13:46

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении в третий раз баллотироваться на пост президента

Об этом он написал в Twitter.

"Основные ценности этой нации... наше положение в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой, - поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - написал он.

The core values of this nation ... our standing in the world ... our very democracy ... everything that has made America - America --is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. # Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 - Joe Biden (@JoeBiden) 25 апреля 2019 г.

Напомним, Хиллари Клинтон допустила участие в выборах 2020 года.

Сенатор Берни Сандерс снова будет баллотироваться на пост президента США.