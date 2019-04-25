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Байден идет в президенты США


фото: REUTERS
Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении в третий раз баллотироваться на пост президента

Об этом он написал в Twitter.

"Основные ценности этой нации... наше положение в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой, - поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - написал он.

Напомним, Хиллари Клинтон допустила участие в выборах 2020 года.

Сенатор Берни Сандерс снова будет баллотироваться на пост президента США.

 

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