Зеленский наградил украинских чемпионов и анонсировал Олимпийские игры в стране

16 июля, 2019, 14:32

Об этом сообщается на официальной странице президента Украины.

В вторник, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский с женой посетили базу "Конча-Заспа", где вручили государственные награды футболистам сборной Украины U-20, которые победили на чемпионате мира в Польше. Также президент наградил золотых медалистов ІІ Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

"Горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - заявил Зеленский.

Также президент дал задание министру спорта Игорю Жданову и главе НОК Сергею Бубке разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.