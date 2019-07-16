//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский решил поздравить чемпионов мира по футболу

Зеленский решил поздравить чемпионов мира по футболу


фото: fifa.com
Президент Украины Владимир Зеленский захотел встретиться со сборной Украины U-20, которая победила на чемпионате мира-2019

Об этом сообщает Tribuna.com.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со сборной Украины U-20. Мероприятие запланировано на вторник, 16 июля.

Украинская команда выиграла чемпионат мира-2019 в Польше. Ранее футболисты сборной Украины U-20 получили звания мастеров спорта международного класса, а Зеленский присвоил главному тренеру Александру Петракову звание "Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины".

Финал чемпионата мира U-20 в Польше состоялся 15 июня: сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

  • 16 июня молодежная сборная Украины вернулась на Родину после исторической победы на чемпионате мира по футболу U-20.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать