Зеленский решил поздравить чемпионов мира по футболу

16 июля, 2019, 09:16

Об этом сообщает Tribuna.com.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со сборной Украины U-20. Мероприятие запланировано на вторник, 16 июля.

Украинская команда выиграла чемпионат мира-2019 в Польше. Ранее футболисты сборной Украины U-20 получили звания мастеров спорта международного класса, а Зеленский присвоил главному тренеру Александру Петракову звание "Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины".

Финал чемпионата мира U-20 в Польше состоялся 15 июня: сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.