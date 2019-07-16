Зеленский решил поздравить чемпионов мира по футболу
16 июля, 2019, 09:16
Президент Украины Владимир Зеленский захотел встретиться со сборной Украины U-20, которая победила на чемпионате мира-2019
Об этом сообщает Tribuna.com.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со сборной Украины U-20. Мероприятие запланировано на вторник, 16 июля.
Украинская команда выиграла чемпионат мира-2019 в Польше. Ранее футболисты сборной Украины U-20 получили звания мастеров спорта международного класса, а Зеленский присвоил главному тренеру Александру Петракову звание "Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины".
Финал чемпионата мира U-20 в Польше состоялся 15 июня: сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.
- 16 июня молодежная сборная Украины вернулась на Родину после исторической победы на чемпионате мира по футболу U-20.
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