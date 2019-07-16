В Ормузском проливе исчез танкер из ОАЭ

16 июля, 2019, 17:45

В Ормузском проливе нефтяной танкер из ОАЭ минимум два дня не подает сигнала о местонахождении

Об этом сообщает AP.

По данным издания, судно Riah, которое шло под флагом Панамы, отклонилось от курса в водах Ирана и перестало передавать свои координаты с вечера субботы, 13 июля.

58-метровый нефтяной танкер Riah обычно совершал рейсы из Дубая и Шарджи на западном побережье ОАЭ, а затем проходил пролив и направлялся в Эль-Фуджайра на восточном побережье ОАЭ. Однако в субботу после 11:00 вечера с судном что-то случилось.

По словам капитана Ранджита Раджа с информационной компании Refinitiv, за последние три месяца танкер ни разу не отключал систему слежения. "Это красный флаг", - отметил он.

В Иране и ОАЭ пока не комментировали ситуацию вокруг танкера. Пятый флот ВМС США, который контролирует воды Ближнего Востока, отказался от комментариев.

Напомним, что 10 июля катера "Корпуса стражей Исламской революции" попытались захватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив. Танкер сопровождал корабль HMS Montrose.

Инцидент у Ормузского пролива произошел через неделю после того, как британские морские пехотинцы помогли власти Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.