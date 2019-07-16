Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка"
Об этом сообщает Аnsa .
"Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал (оружия - ред.)", - сказал он.
По словам Сальвини, он считает, что "никогда не делал ничего плохого с украинцами".
Ранее на севере Италии во время обысков у членов ультраправых группировок изъяли арсенал оружия. В рамках следственных действий были задержаны три человека, в том числе 60-летний Фабио Дель Берджоло, бывший таможенный инспектор, который в 2001 году баллотировался в Сенат от ультраправой группы Forza Nuova. Они могут быть связаны с наемниками на Донбассе.
Напомним, что Сальвини часто связывают с Россией. Так, ранее издание BuzzFeed обнародовало расшифровку беседы представителей Сальвини с россиянами о финансировании партии "Лига" с помощью поставок нефти. До этого итальянская газета L'Espresso писала, что Лига получила миллионы евро от России.
Сам вице-премьер и министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что не брал "ни рубля, ни водки" в России на финансирование своей политической партии Лига Севера.
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