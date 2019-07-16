Подозреваемого в изнасиловании девочки убили в винницком СИЗО

16 июля, 2019, 17:17

Мужчину задержали накануне и избрали меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой без права внесения залога. Однако, задержанного убили в СИЗО

Об этом сообщает Укринформ.

Накануне стало известно, что психически больной мужчина совершил нападение на девочку.

"Винницкая область. Психически больной, 1954 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", - говорится в заметке первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

Однако, сегодня задержанного мужчину убили в винницком СИЗО.

"Мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетней, убили в винницком СИЗО 13 июля. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет ГБР", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также подтвердили, что речь идет о мужчине, который был задержан 8 июля и которому 10 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца по подозрению в совершении преступления по ч.4 ст.152.