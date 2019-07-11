//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раде приняли закон о кастрации педофилов

В Раде приняли закон о кастрации педофилов


фото: newshub
11 июля Верховная Рада приняла закон №6449, который усиливает ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних

Об этом сообщили на заседание Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Законодательным актом усилена ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних лиц. В частности, речь идет об изменениях в 152 статье Уголовного кодекса - ужесточено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В дополнение, применяется принудительная химическая кастрация.

Поэтому, Уголовный кодекс новой статьей 59-1 ввел новый вид наказания - "наказание в виде принудительной химической кастрации, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность".

Закон принят 247 голосами.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать