В Раде приняли закон о кастрации педофилов
Об этом сообщили на заседание Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".
Законодательным актом усилена ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних лиц. В частности, речь идет об изменениях в 152 статье Уголовного кодекса - ужесточено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В дополнение, применяется принудительная химическая кастрация.
Поэтому, Уголовный кодекс новой статьей 59-1 ввел новый вид наказания - "наказание в виде принудительной химической кастрации, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность".
Закон принят 247 голосами.
- Напомним, 26 июня в Донецкой области нашли труп 6-летней девочки, которую искали 8 дней.
- 27 июня начальник Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин с обратился в Верховную Раду с инициативой ужесточения ответственности за изнасилование детей.
- 3 июля комитет Рады поддержал законопроект о реестре педофилов и химической кастрации.
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