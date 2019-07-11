В Раде приняли закон о кастрации педофилов

11 июля, 2019, 15:12

11 июля Верховная Рада приняла закон №6449, который усиливает ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних

Об этом сообщили на заседание Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Законодательным актом усилена ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних лиц. В частности, речь идет об изменениях в 152 статье Уголовного кодекса - ужесточено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В дополнение, применяется принудительная химическая кастрация.

Поэтому, Уголовный кодекс новой статьей 59-1 ввел новый вид наказания - "наказание в виде принудительной химической кастрации, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность".

Закон принят 247 голосами.