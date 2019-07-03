Комитет Рады поддержал законопроект о реестре педофилов и химической кастрации

3 июля, 2019, 19:55

Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроекты о наказании педофилов

Об этом сообщается на сайте Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Так, в первом чтении и в целом Раде рекомендовано принять законопроект №6607 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего) ".

Законопроектом предлагается усиление уголовного наказания за такие преступления, в частности увеличить санкции за изнасилование ребенка до 14 лет, от 12-15 лет (сейчас 8-15 лет). В то же время за повторное совершение такого преступления предлагается предусмотреть пожизненное лишение свободы. Также пожизненное предлагается для тех, кто совершил изнасилование ребенка и ранее был осужден за половые преступления против детей. При этом проектом предполагается невозможность условно-досрочного освобождения для осужденных за особо тяжкие половые преступления против детей, а также невозможность более мягкой отбывательной части наказания, если лицо было осуждено за тяжкие преступления этой категории.

Кроме того, законопроект предлагает введение химической кастрации для педофилов. При этом такие меры медицинского характера могут быть применены только на основании добровольного обращения осужденного по решению суда и при наличии соответствующего заключения судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.

Также в первом чтении и в целом как закон комитет рекомендовал принять законопроект №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости". Этот закон тоже предусматривает введение реестра педофилов, но химическую кастрацию определяет как принудительную меру.

Кроме того, комитет рекомендовал принять за основу проект закона №6151 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетнего (малолетней)", который также предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов, но в тоже время в нем отсутствуют нормы о введении соответствующего Единого реестра.