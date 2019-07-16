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Espreso.tvОбществоНе звонил по поводу "черта": Баканов говорит, что Зеленский не звонил ему относительно Годунка

Не звонил по поводу "черта": Баканов говорит, что Зеленский не звонил ему относительно Годунка

Временно исполняющий обязанности главы СБУ отметил, что президент Украины не связывался с ним по поводу секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого он выгнал из рабочего совещания 10 июля

Об этом Баканов сказал на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Такого звонка не было", - сообщил и. о. главы СБУ.

Баканов также добавил, что СБУ не проводит проверок по Годунку.

  • Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя Киевской выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденной в интернете информации о его судимости.
  • Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканову относительно Годунка.
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