Не звонил по поводу "черта": Баканов говорит, что Зеленский не звонил ему относительно Годунка
16 июля, 2019, 18:37
Временно исполняющий обязанности главы СБУ отметил, что президент Украины не связывался с ним по поводу секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого он выгнал из рабочего совещания 10 июля
Об этом Баканов сказал на брифинге, сообщает "Укринформ".
"Такого звонка не было", - сообщил и. о. главы СБУ.
Баканов также добавил, что СБУ не проводит проверок по Годунку.
- Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя Киевской выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденной в интернете информации о его судимости.
- Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканову относительно Годунка.
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