МИД: Киев ждет от Италии беспристрастного рассмотрения апелляции по делу Маркива
Об этом шла речь во время встречи и.о. главы МИД Егора Божко с послом Италии во вторник, сообщает пресс-служба МИД.
Божок подчеркнул, что МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.
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И.о. министра назвал обвинения Маркива в гибели итальянского фоторепортера Рокелли несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.
Божок отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли, в частности, в рамках следующего апелляционного производства.
"Еще раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.
Посол Италии Давиде Ла Чечилия отметил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой.
- Напомним, 12 июля итальянский суд в Павии приговорил бойца Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли, который был в Славянске.
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