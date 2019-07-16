МИД: Киев ждет от Италии беспристрастного рассмотрения апелляции по делу Маркива

16 июля, 2019, 18:32

Украина рассчитывает на беспристрастное расследование обстоятельств гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли, по делу которого нацгвардеец Виталий Маркив был приговорен к 24 годам тюрьмы

Об этом шла речь во время встречи и.о. главы МИД Егора Божко с послом Италии во вторник, сообщает пресс-служба МИД.

Божок подчеркнул, что МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.

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И.о. министра назвал обвинения Маркива в гибели итальянского фоторепортера Рокелли несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.

Божок отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли, в частности, в рамках следующего апелляционного производства.

"Еще раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.

Посол Италии Давиде Ла Чечилия отметил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой.