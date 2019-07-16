КС признал конституционным закон о декоммунизации, - СМИ

16 июля, 2019, 15:41

Конституционный Суд признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" соответствующим нормам Конституции

Об этом сообщает источник Укринформа, который осведомлен в сути дела.

"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал он.

Напомним, во время рассмотрения этого закона под судом проходила акция против отмены декоммунизации.