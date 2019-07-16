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Espreso.tvОбществоКС признал конституционным закон о декоммунизации, - СМИ

КС признал конституционным закон о декоммунизации, - СМИ


фото: nikvesti
Конституционный Суд признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" соответствующим нормам Конституции

Об этом сообщает источник Укринформа, который осведомлен в сути дела.

"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал он.

Напомним, во время рассмотрения этого закона под судом проходила акция против отмены декоммунизации.

  • Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации , в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики ".
  • По данным Украинского института национальной памяти, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов , демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).
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