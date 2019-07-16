КС признал конституционным закон о декоммунизации, - СМИ
16 июля, 2019, 15:41
Конституционный Суд признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" соответствующим нормам Конституции
Об этом сообщает источник Укринформа, который осведомлен в сути дела.
"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал он.
Напомним, во время рассмотрения этого закона под судом проходила акция против отмены декоммунизации.
- Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации , в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики ".
- По данным Украинского института национальной памяти, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов , демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).
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