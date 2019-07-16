Под Конституционным судом проходит акция против отмены декоммунизации
16 июля, 2019, 11:38
Во вторник, 16 июля, возле Конституционного суда началась акция в защиту закона об осуждении тоталитарных коммунистического и нацистского режимов и запрете использования их символики
Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.
Участники акции выступают против отмены закона. Активисты развесили на заборе плакаты с содержанием против возвращения Украины к тоталитарному коммунистическому прошлому. Также на плакатах размещены фото нардепов, которые требуют отмены декоммунизации.
"Когда перестаешь замечать тоталитарную пропаганду, она побеждает", - процитировал чешского писателя, диссидента и политика Вацлава Гавела один из участников акции.
По предварительной информации, 16 июля суд вероятно не примет окончательного решения. Акция проходит мирно, никаких столкновений не зафиксировано.
- Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации, в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".
- По данным Украинского института национальной памяти, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).
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