Под Конституционным судом проходит акция против отмены декоммунизации

16 июля, 2019, 11:38

Во вторник, 16 июля, возле Конституционного суда началась акция в защиту закона об осуждении тоталитарных коммунистического и нацистского режимов и запрете использования их символики

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

Участники акции выступают против отмены закона. Активисты развесили на заборе плакаты с содержанием против возвращения Украины к тоталитарному коммунистическому прошлому. Также на плакатах размещены фото нардепов, которые требуют отмены декоммунизации.

"Когда перестаешь замечать тоталитарную пропаганду, она побеждает", - процитировал чешского писателя, диссидента и политика Вацлава Гавела один из участников акции.

По предварительной информации, 16 июля суд вероятно не примет окончательного решения. Акция проходит мирно, никаких столкновений не зафиксировано.