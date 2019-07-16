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Espreso.tvОбществоПод Конституционным судом проходит акция против отмены декоммунизации

Под Конституционным судом проходит акция против отмены декоммунизации

Во вторник, 16 июля, возле Конституционного суда началась акция в защиту закона об осуждении тоталитарных коммунистического и нацистского режимов и запрете использования их символики

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

Участники акции выступают против отмены закона. Активисты развесили на заборе плакаты с содержанием против возвращения Украины к тоталитарному коммунистическому прошлому. Также на плакатах размещены фото нардепов, которые требуют отмены декоммунизации.

"Когда перестаешь замечать тоталитарную пропаганду, она побеждает", - процитировал чешского писателя, диссидента и политика Вацлава Гавела один из участников акции.

По предварительной информации, 16 июля суд вероятно не примет окончательного решения. Акция проходит мирно, никаких столкновений не зафиксировано.

  • Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации, в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".
  • По данным Украинского института национальной памяти, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).
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