В Украине почти завершили декоммунизацию

30 мая, 2018, 18:28

В Украине почти завершена работа по декоммунизации

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Еспресо.TV.

По словам Вятровича, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).

Вятрович отметил, что Украина почти полностью избавилась от последствий тоталитарного прошлого, однако отметил, что в Киеве еще остался памятник Щорсу, серп и молот на Матери Родине и тому подобное.