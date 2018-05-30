В Украине почти завершили декоммунизацию
30 мая, 2018, 18:28
В Украине почти завершена работа по декоммунизации
Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Еспресо.TV.
По словам Вятровича, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).
Вятрович отметил, что Украина почти полностью избавилась от последствий тоталитарного прошлого, однако отметил, что в Киеве еще остался памятник Щорсу, серп и молот на Матери Родине и тому подобное.
- Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации, в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".
- Публичное использование "георгиевской" ленты в Украине является административным правонарушением.
- Депутаты готовят законопроект о переименовании Днепропетровской области.
- Порошенко подписал закон о реабилитации жертв советских репрессий.
- Президент подытожил результаты декоммунизации в стране.
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