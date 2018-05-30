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В Украине почти завершили декоммунизацию

В Украине почти завершена работа по декоммунизации

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Еспресо.TV.

По словам Вятровича, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).

Вятрович отметил, что Украина почти полностью избавилась от последствий тоталитарного прошлого, однако отметил, что в Киеве еще остался памятник Щорсу, серп и молот на Матери Родине и тому подобное.

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