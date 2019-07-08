Беларусь отреагировала на инициативу Зеленского о новом формате переговоров с Путиным
Об этом сообщает местное издание Sputnik .
По его словам, Беларусь готова обеспечить встречу, посвященную урегулированию ситуации на Донбассе, с участием Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки и Германии.
"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - заявил Макей.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа.
Отметим, Россия пока не готова ответить на приглашение Зеленского к переговорам в таком формате. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль рассмотрит это предложение.
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