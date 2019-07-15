Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости без военного парада

15 июля, 2019, 15:50

В указе президента Владимира Зеленского не идет речь о военном параде во время празднования двадцать восьмой годовщины независимости

Об этом говорится на сайте президента.

Однако президент поручил правительству разработать план мероприятий по празднованию Дня независимости. В частности, речь идет о трансляции циклов тематических передач, фильмов и обеспечить церемонию возложения цветов к памятникам.

Зеленский также поручил обратиться к религиозным организациям с предложением провести молебен 24 августа.

Также президент поручил МИД обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями праздника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада ко Дню Независимости военным раздадут премии, на которые выделят 300 млн грн.