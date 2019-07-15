Здание ГБР пробовали захватить сторонники Порошенко - Труба

15 июля, 2019, 17:55

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет о попытке захвата здания бюро

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По его словам, захват здания ГБР был сделан для влияния на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Петр Порошенко .

"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования? Итак, "громкие расследования", хотя я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры. Сегодня в ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля: ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом, заблокировали въезд и выезд транспорта из ГБР; сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами", - заявил Труба.

Он считает это политическим давлением и вмешательством в деятельность правоохранительных органов. Труба также сообщил, что считает дело против Порошенко одним из самых важных дел ГБР.

Он отметил, что во время досудебного расследования дела произошла утечка информации, и по данному факту начата служебная проверка.