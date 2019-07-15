Немецкий парламент ведет расследование против преемника Юнкера

15 июля, 2019, 15:10

Следственный комитет намецького Бундестага проводит расследование в отношении министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, которая претендует на пост президента Европейской комиссии

Об этом сообщает Politico.

Следственный комитет Бундестага, который депутаты могут использовать для расследования правительственных преступлений, изучает, каким образом выгодные контракты от Минобороны были заключены с внешними консультантами без надлежащего контроля и способствовала ли этим соглашениям сеть неофициальных личных связей.

Депутаты, которые рассматривают это дело, уже заявили, что фон дер Ляен все равно придется отвечать на их вопросы, даже если она будет утверждена в качестве президента Еврокомиссии 16 июля.

"Какая бы ни была работа у госпожи фон дер Ляен в будущем, она никоим образом не изменит того факта, что комитет будет вызывать его в суд и допрашивать", - сказал Тобиас Линднер, член парламента и представитель по политике безопасности оппозиционной партии "Зеленых" .

В ноябре прошлого года министр сказала парламенту Германии, что при найме внешних консультантов были допущены "ошибки", и что "этого не должно было произойти". Но она защищала использование таких консультантов, заявив, что они должны были провести реформу министерства.

Следствие предполагает, что некоторые консультанты имели привилегированный доступ к чиновникам министерства, которые помогли им обойти правила и выиграть контракты на миллионы евро.

Читайте также: Кремль не прощает слабости, диалог возможен с позиции силы, - Фон дер Ляен

Хотя нет никаких предположений о том, что сама фон дер Ляйен была частью сети, более широкое использование внешних консультантов стало отличительной чертой ее пребывания на посту министра обороны.

Впервые общественность узнала о скандале осенью 2018 года, когда в СМИ попали внутренние сообщения Федерального аудиторского управления Германии.

Наблюдатель, который следит за движением средств правительства Германии, описал десятки нарушений при найме внешних консультантов Министерством обороны.

Эти консультанты сыграли более важную роль, чем министерство публично заявило, говорится в нескольких сообщениях средств массовой информации: в 2015 году, например, аудиторы подсчитали, что министерство потратило в 100 млн евро на внешних консультантов, но официально объявило только о 2,2 млн евро . Год спустя министерство потратило до 150 млн евро на консультантов, заявив лишь о 2,9 млн евро.

Основная критика аудиторов заключалась не в том, что министерство оплатило услуги внешних экспертов - что, по мнению экспертов по безопасности, необходимо, особенно когда речь идет о применении новых цифровых технологий. Скорее, речь шла о том, как распределялись контракты.

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015 и 2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев Министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешних консультаций; в более чем трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам присуждения контрактов.