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Espreso.tvМирКремль не прощает слабости, диалог возможен с позиции силы, - Фон дер Ляен

Кремль не прощает слабости, диалог возможен с позиции силы, - Фон дер Ляен


фото: REUTERS
Согласованный кандидат на пост президента Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен считает, что диалог с Россией следует вести с позиции силы

Об этом она заявила в Европейском парламенте в среду, сообщает Euractiv.

Когда ее спросили, настало ли время для перестройки отношений с Россией, она ответила: "Россия - наш сосед и останется нашим соседом, точка. Кремль не прощает слабости. С позиции силы, которую мы создали за последние годы, мы можем вступить в диалог в любое время ", - сказала она.

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