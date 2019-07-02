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Espreso.tvМирТуск и Макрон предлагают министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии

Туск и Макрон предлагают министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии

Глава Европейского Совета Дональд Туск предложил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пост главы Еврокомиссии

Об этом сообщает DW.

Как сообщают агентства AFP и Reuters, ранее во вторник кандидатуру фон дер Ляен предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Обсуждение предложения ожидается во время внеочередного саммита ЕС, который проходит в Брюсселе во вторник. Сообщается также, что это предложение, очевидно, готовы поддержать Франция и Испания. С поддержкой этой кандидатуры выступила также Венгрия. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли кандидатура немецкой министра набрать большинство голосов глав государств и правительств 28 стран-членов ЕС.

В Брюсселе, после нескольких переносов, около 17:20 по киевскому времени начался рабочий обед с участием лидеров ЕС. По информации корреспондента DW, европейские лидеры будут обсуждать кадровый пакет для назначения в Еврокомиссии, в частности, будет обсуждаться и кандидатура фон дер Ляен на должность главы ЕК.

Журналисты dpa также сообщают, что в кадровом пакете преемником Туска на пост главы Европейского Совета предлагается выбрать нынешнего руководителя бельгийского правительства Шарля Мишеля.

Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности предлагается назначить министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

Касаемо должности главы Европарламента, то, по информации dpa, Туск предлагает отдать его на два года кандидату от социал-демократов, а следующие два года на этой должности должен работать главный кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) немец Манфред Вебер (Manfred Weber).

Нынешний вице-глава Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляющий социал-демократов, согласно предложениям, должен занимать эту должность и в следующем составе Европейской Комиссии.

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