Туск и Макрон предлагают министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии
Об этом сообщает DW.
Как сообщают агентства AFP и Reuters, ранее во вторник кандидатуру фон дер Ляен предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обсуждение предложения ожидается во время внеочередного саммита ЕС, который проходит в Брюсселе во вторник. Сообщается также, что это предложение, очевидно, готовы поддержать Франция и Испания. С поддержкой этой кандидатуры выступила также Венгрия. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли кандидатура немецкой министра набрать большинство голосов глав государств и правительств 28 стран-членов ЕС.
В Брюсселе, после нескольких переносов, около 17:20 по киевскому времени начался рабочий обед с участием лидеров ЕС. По информации корреспондента DW, европейские лидеры будут обсуждать кадровый пакет для назначения в Еврокомиссии, в частности, будет обсуждаться и кандидатура фон дер Ляен на должность главы ЕК.
Журналисты dpa также сообщают, что в кадровом пакете преемником Туска на пост главы Европейского Совета предлагается выбрать нынешнего руководителя бельгийского правительства Шарля Мишеля.
Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности предлагается назначить министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.
Касаемо должности главы Европарламента, то, по информации dpa, Туск предлагает отдать его на два года кандидату от социал-демократов, а следующие два года на этой должности должен работать главный кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) немец Манфред Вебер (Manfred Weber).
Нынешний вице-глава Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляющий социал-демократов, согласно предложениям, должен занимать эту должность и в следующем составе Европейской Комиссии.
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