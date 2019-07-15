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Espreso.tvОбществоКандидатам от партии "Голос" угрожают физической расправой, - Вакарчук

Кандидатам от партии "Голос" угрожают физической расправой, - Вакарчук


фото: news.pn
Политическая партия "Голос" подвергается систематическим атакам со стороны конкурентов

Об этом сообщил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Партия "Голос" подвергается систематическим грязным атакам со стороны наших политических конкурентов. Продуцируется фальшивая социология, фабрикуются наши заявления. Рассказывают людям, в частности на Западной Украине, то, чего я вообще никогда не говорил и противоположное тому, что я на самом деле выражаю. Атакуют наш сайт, взламывают страницы в социальных сетях", - сказал Вакарчук.

По словам Вакарчука, представители получают даже угрозы по поводу физической расправы.
Кроме того, лидер партии рассказал о фейковых смс-сообщениях, которые неизвестные рассылают гражданам от имени партии "Голос".

"Буквально два дня назад на Западной Украине начали массово рассылать избирателям смс-рассылки о том, что "Голос" вроде не проходит в Верховную Раду. Я не являюсь следователем и судьей - я не могу утверждать, кто это точно делает. Но я думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки, и кому что посылает... Я хочу обратиться к тем, кто это делает: то, что вы нас боитесь, даже так очевидно", - отметил он.

В дополнение Вакарчук сказал, что в Восточной Украине представители "Голоса" имеют дело с противодействием пророссийских сил, которые пытаются дискредитировать их политсилу.

  • По данным опроса Центра Разумкова, политическая партия "Голос" опережает "ЕС", топ-5 замыкает ВО "Батькивщина".
  • Ведущий Сергей Притула рассказал, как лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук уговаривал его идти вместе на выборы.

 

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